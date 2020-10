Ascolti TV 12 ottobre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 13 ottobre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 12? Sui canali Rai,, sono andati in onda Io ti cercherò (Rai 1), Chiara Ferragni Unposted (Rai 2), Presa Diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip (Canale 5), Le Iene speciale Mirko Scarcella (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di12, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 5 ottobre 2020: Gassmann stravince su Signorini | TvZoom ?????????? - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 12 Ottobre 2020: ecco chi ha vinto - zazoomblog : Ascolti Tv lunedì 12 ottobre - #Ascolti #lunedì #ottobre - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 12 ottobre 2020: Chiara Ferragni Unposted, Presa Diretta, GF Vip 2020 e Le Iene, dati Auditel e s… - davide79d : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #11ottobre: Cresce #LiveNoneLadUrso, e con l'ospitata di #SalvatoreBuzzi, Giletti affonda #Auditel #Giletti #P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

80; 11,50 euro), dal 15 ottobre nelle librerie per le edizioni ... c'è un pubblico potenzialmente vasto, curioso di ascoltare ciò che si compone oggi". Col risultato, a lettura avvenuta, che ...I Pearl Jam hanno reso disponibile una nuova canzone dal titolo Get It Back, che potete ascoltare nel link di seguito. Si tratta della prima pubblicazione a firma PJ dall’uscita dell’album Gigaton, ri ...