Serie A, domani una riunione di Lega che vale 1 miliardo di euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Lega Calcio deve scegliere quale fondo entrerà nella newco che gestirà i diritti TV: in ballo oltre 1 miliardo di euro. È prevista per domani la riunione di Lega Calcio in cui verrà decisa quale fondo di private equity entrerà nella newco che gestirà i diritti TV e commerciali della Serie A. Come riporta Corriere dello Sport, sono due i fondi ad aver presentato un'offerta: Cvc-Advent e Bain-Nb Reinassance. Entrambe hanno messo sul tavolo oltre 1 miliardo di euro per entrare nella newco, solid che poi verranno redistribuiti fra i 20 club di Serie A.

