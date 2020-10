Neve nella notte sulle Dolomiti venete: ora stop per tre giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Neve è scesa nella notte sulle Dolomiti venete anche nelle zone al di sotto dei mille metri, ma ora si concede una tregua fino a giovedì prossimo. Lo segnala il Centro Valanghe di Arabba rilevando che dopo la perturbazione, iniziata venerdì scorso, ora c’è un momento di assestamento. Neve mista a pioggia domenica a Cortina, poi veri fiocchi bianchi durante la notte. Fitte le nevicate invece in quota, come a Ra Vales, a 2.615 metri, sulle Tofane, dove il manto fresco ha toccato i 56 cm. A Passo Falzarego (1.988 mt), la Neve fresca ha raggiunto il mezzo metro. così come sui Monti Alti Ornella, a 2250 mt (Arabba). La prossima nevicata, stando alle ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laè scesaanche nelle zone al di sotto dei mille metri, ma ora si concede una tregua fino a giovedì prossimo. Lo segnala il Centro Valanghe di Arabba rilevando che dopo la perturbazione, iniziata venerdì scorso, ora c’è un momento di assestamento.mista a pioggia domenica a Cortina, poi veri fiocchi bianchi durante la. Fitte le nevicate invece in quota, come a Ra Vales, a 2.615 metri,Tofane, dove il manto fresco ha toccato i 56 cm. A Passo Falzarego (1.988 mt), lafresca ha raggiunto il mezzo metro. così come sui Monti Alti Or, a 2250 mt (Arabba). La prossima nevicata, stando alle ...

