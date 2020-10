Nadal ha vinto il suo 13esimo Roland Garros (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto il suo 13esimo Roland-Garros superando nettamente in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 6-2 7-5. E per la quarta volta in carriera Nadal vince il torneo parigino senza perdere neanche un set. E' il ventesimo titolo dello Slam in carriera per il giocatore nativo di Mallorca che così raggiunge Roger Federer in questa speciale classifica. Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Il tennista spagnolo Rafaelhail suosuperando nettamente in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 6-2 7-5. E per la quarta volta in carrieravince il torneo parigino senza perdere neanche un set. E' il ventesimo titolo dello Slam in carriera per il giocatore nativo di Mallorca che così raggiunge Roger Federer in questa speciale classifica.

