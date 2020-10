Traffico Roma del 10-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Googleregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo autostradale consolari due le manifestazioni corso oggi pomeriggio la prima a San Giovanni la seconda la Bocca della Verità in quest’ultimo caso ilproveniente da via del Circo Massimo è fatto proseguire verso il Lungotevere dove abbiamo al momento code fino a ponte Garibaldi all’Eur per accertamenti tecnici lo ricordiamo via Cesare Frugoni resta chiusa alsi tratta della strada ...