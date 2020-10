Serie C, rinviata Pergolettese-Grosseto: c'è un positivo al covid (Di sabato 10 ottobre 2020) MILANO - E' stato riscontrato un positivo al covid-19 nella Pergolettese : situazione, questa, che ha costretto la società a chiedere il rinvio del match odierno contro il Grosseto . Di seguito il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) MILANO - E' stato riscontrato unal-19 nella: situazione, questa, che ha costretto la società a chiedere il rinvio del match odierno contro il. Di seguito il ...

