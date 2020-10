Calciomercato – L’Atletico Madrid su Kondogbia: accordo col giocatore. Percentuale per l’Inter (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Atletico Madrid ha raggiunto l’accordo con Kondogbia Nonostante il Calciomercato sia chiuso, l’Atletico Madrid è vicino ad ingaggiare l’ex Inter Geoffrey Kondogbia dal Valencia. Il club madrileno si può avvalere di una particolare proroga di acquisto prevista dal FFP, estensione valida fino al 5 novembre. Secondo la norma, i colchoneros possono operare in entrata spendendo 12,5 milioni da stanziare tra stipendio e ammortamento. Il francese vecchia conoscenza nerazzurro avrebbe già trovato l’accordo con i madrileni per il trasferimento. E’ l’Inter cosa c’entra? Al momento della cessione al Valencia del centrocampista è stata inserita una clausola che garantisce ai ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Atleticoha raggiunto l’conNonostante ilsia chiuso, l’Atleticoè vicino ad ingaggiare l’ex Inter Geoffreydal Valencia. Il club madrileno si può avvalere di una particolare proroga di acquisto prevista dal FFP, estensione valida fino al 5 novembre. Secondo la norma, i colchoneros possono operare in entrata spendendo 12,5 milioni da stanziare tra stipendio e ammortamento. Il francese vecchia conoscenza nerazzurro avrebbe già trovato l’con i madrileni per il trasferimento. E’ l’Inter cosa c’entra? Al momento della cessione al Valencia del centrocampista è stata inserita una clausola che garantisce ai ...

SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo in neroverde di Nicolás Schiappacasse! L'attaccante classe '99 è stato acquisit… - _intermagazine : Calciomercato – L’Atletico Madrid su Kondogbia: accordo col giocatore. Percentuale per l’Inter - sportli26181512 : Atletico Madrid, un ex Inter subito per il dopo Thomas: L'Atletico Madrid può sostituire Thomas...… - calciomercatoit : ??? Retroscena di mercato dall'agente di #Torreira: 'Avevamo un accordo anche con #Roma, #Fiorentina e #Lazio, ma il… - calciomercatoit : ??? #Udinese, Rodrigo #DePaul strizza l'occhio all'#AtleticoMadrid: 'So del loro interesse, #Simeone mi attira' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato L’Atletico Ronaldo offerto al Barça? L’entourage smentisce: “Tutto falso” La Gazzetta dello Sport