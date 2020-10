Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 8:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SEMPRE PIù INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E PONTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAFIUMICINO E LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR A CAUSA DI UN INCENDIO SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO CODE ...