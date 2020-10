Scuola, elezioni organi collegiali: la Lonardo interroga la Ministra Azzolina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Anche quest’anno, nonostante l’emergenza da Covid-19 che ha modificato gli assetti, le modalità e l’approccio al mondo della Scuola, creando non poche difficoltà, è stata confermata la disposizione di tenere le elezioni in presenza dei membri degli organi collegiali, vale a dire dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’anno scolastico 2020/2021”. Inizia così una nota a firma della Senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. “Una problematica – continua la senatrice – quella delle elezioni, che, a livello nazionale, dovranno tenersi entro il 31 ottobre, non di poco conto, cui molti istituti si trovano a dover far fronte, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Anche quest’anno, nonostante l’emergenza da Covid-19 che ha modificato gli assetti, le modalità e l’approccio al mondo della, creando non poche difficoltà, è stata confermata la disposizione di tenere lein presenza dei membri degli, vale a dire dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’anno scolastico 2020/2021”. Inizia così una nota a firma della Senatrice del Gruppo Misto, Sandra. “Una problematica – continua la senatrice – quella delle, che, a livello nazionale, dovranno tenersi entro il 31 ottobre, non di poco conto, cui molti istituti si trovano a dover far fronte, ...

