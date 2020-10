Palazzo Chigi smentisce: non ci sarà nessuna chiusura di bar e ristoranti. «No al coprifuoco» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)La smentita della presidenza del Consiglio mette fine al crescendo di anticipazioni attorno ai contenuti del nuovo Dpcm, che sarà varato nelle prossime ore: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco». Le voci di una chiusura alle 23 dei locali pubblici avevano già provocato proteste delle categorie interessate e i primi commenti negativi di governatori e esponenti dell’opposizione. Leggi anche: Coronavirus, ecco la stretta di De Luca: in Campania bar e ristoranti chiudono alle 23Toti primo governatore ribelle ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)La smentita della presidenza del Consiglio mette fine al crescendo di anticipazioni attorno ai contenuti del nuovo Dpcm, che sarà varato nelle prossime ore: «Non c’èintenzione da parte del governo di chiudere, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario diintroducendo di fatto un». Le voci di unaalle 23 dei locali pubblici avevano già provocato proteste delle categorie interessate e i primi commenti negativi di governatori e esponenti dell’opposizione. Leggi anche: Coronavirus, ecco la stretta di De Luca: in Campania bar echiudono alle 23Toti primo governatore ribelle ...

