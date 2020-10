Maria Grazia Cucinotta età non conta, favolosa nell’abito da sera: «Che femmina» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto strepitoso di Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice cinematografica ed ex modella siciliana, classe 1968. La diva, conosciuta a livello internazionale per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga 007 “Il mondo non basta”, ha postato una foto che rende merito alla sua intramontabile bellezza. Fascino indiscusso quello della 52enne messinese, che non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi. Un corpo favoloso, simile a quello di una dea. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta fisico da urlo, la collega che ogni uomo vorrebbe: il primo piano al lavoro Maria Grazia Cucinotta età non conta, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Instagram un nuovo scatto strepitoso di, attrice, produttrice cinematografica ed ex modella siciliana, classe 1968. La diva, conosciuta a livello internazionale per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga 007 “Il mondo non basta”, ha postato una foto che rende merito alla sua intramontabile bellezza. Fascino indiscusso quello della 52enne messinese, che non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi. Un corpo favoloso, simile a quello di una dea. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta fisico da urlo, la collega che ogni uomo vorrebbe: il primo piano al lavoroetà non, ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Grazia Maria Grazia Sferrazza il Fatto Nisseno Tina fa spogliare Michele in studio: "Anche io voglio lasciarti il numero di telefono"

Un successo, quello dell'uomo, che ha incuriosito anche l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari. Lo storico volto della trasmissione per capire i motivi del successo ...

In Sala Piatti la magia del Trio Kanon: «Qui un tuffo nel passato»

Come è nato il Trio Kanon? «Era l’estate 2012 e andai al Teatro Ponchielli di Cremona per ascoltare il concerto di fine anno dell’Accademia Walter Stauffer. Si esibivano Lena Yokoyama, mia compagna, c ...

