Chiesa alla Juve, ora è ufficiale! (Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO - Proprio sul filo di lana, ma Federico Chiesa è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus . L'attaccante classe 1997, figlio d'arte, percorre la stessa strada di Federico Bernardeschi . ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO - Proprio sul filo di lana, ma Federicoè ufficialmente un nuovo calciatore dellantus . L'attaccante classe 1997, figlio d'arte, percorre la stessa strada di Federico Bernardeschi . ...

Advertising

DiMarzio : #Chiesa alla @juventusfc : ormai in chiusura anche per il rinnovo con la @acffiorentina propedeutico per il prestit… - DiMarzio : #Chiesa alla @juventusfc, tutto fatto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Chiesa alla @juventusfc: depositato il contratto in @SerieA #calciomercato @SkySport - marcosalemi67 : RT @GioDAmbr67: @VZaitzev @1971GFG @Lady_Radio @KarlOne71 pero' in Italia, e voi giocate solo in Italia, vi fa un culo a mongolfiera. Bisog… - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Chiesa alla @juventusfc: depositato il contratto in @SerieA #calciomercato @SkySport -