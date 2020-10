NBA Finals 2020, i Lakers annichiliscono una Miami minata dagli infortuni: gara-1 termina 116-98 (Di giovedì 1 ottobre 2020) I Los Angeles Lakers passeggiano in gara-1 delle NBA Finals 2020: il punteggio finale è di 116-98 nei confronti dei Miami Heat, tartassati sia dal duo James-Davis che dagli infortuni: la banda di Spoelstra nella ripresa è stata infatti costretta a rinunciare a Goran Dragic e Bam Adebayo. Top scorer della partita è Anthony Davis con 34 punti, frutto di un 11 su 21 dal campo: solo Shaquille O’Neal e George Mikan hanno disputato coi gialloviola una migliore gara di esordio alle finali. (in aggiornamento) Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) I Los Angelespasseggiano in-1 delle NBA: il punteggio finale è di 116-98 nei confronti deiHeat, tartassati sia dal duo James-Davis che: la banda di Spoelstra nella ripresa è stata infatti costretta a rinunciare a Goran Dragic e Bam Adebayo. Top scorer della partita è Anthony Davis con 34 punti, frutto di un 11 su 21 dal campo: solo Shaquille O’Neal e George Mikan hanno disputato coi gialloviola una miglioredi esordio alle finali. (in aggiornamento)

