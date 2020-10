Di depressione si parla sempre poco, ma in Italia ne soffrono più di 3 milioni di persone (di Giulio Cavalli) (Di giovedì 1 ottobre 2020) E allora proviamo a ritirarlo fuori questo mostro di cui si parla sempre poco, che rimane nascosto tra le pieghe degli articoli scientifici come se non fosse un’emergenza sociale, politica e economica. Parliamo di fenomeni depressivi in Italia in questo 2020, parliamo dei più di 3 milioni di persone ammalate nel nostro Paese, della malattia che ha il maggior impatto sulla vita quotidiana e del fatto che Sip (Società Italiana di Psichiatria), Sinpf (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia), Sips (Società Italiana di Psichiatria Sociale) e Società Italiana di Medicina generale e delle Cure primarie abbiano messo in atto una campagna (“La depressione non si ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) E allora proviamo a ritirarlo fuori questo mostro di cui si, che rimane nascosto tra le pieghe degli articoli scientifici come se non fosse un’emergenza sociale, politica e economica. Parliamo di fenomeni depressivi inin questo 2020, parliamo dei più di 3diammalate nel nostro Paese, della malattia che ha il maggior impatto sulla vita quotidiana e del fatto che Sip (Societàna di Psichiatria), Sinpf (Societàna di Neuropsicofarmacologia), Sips (Societàna di Psichiatria Sociale) e Societàna di Medicina generale e delle Cure primarie abbiano messo in atto una campagna (“Lanon si ...

