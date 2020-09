Ristoranti chiusi, export a picco: viticoltura lombarda in difficoltà a metà 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se la Lombardia del vino fosse in grado di riflettere l’andamento del settore nel Bel paese, il quadro del 2020 sarebbe a tinte scure. Nel primo trimestre 2020, la redditività aziendale raggiunge i valori del primo semestre del 2019, a cui era seguito un crollo nel secondo semestre dell’anno. A preoccupare è tuttavia il secondo trimestre 2020, in cui l’indice subisce un drastico calo, in gran parte causato dalla chiusura del canale Horeca nel periodo marzo-aprile, entrando in territorio negativo (-0.2). Inoltre, nonostante la graduale riapertura di bar e Ristoranti, il settore soffre della diminuzione dei posti disponibili in ristorazione a causa delle regole post Covid-19 e quindi di una domanda inferiore alla norma. A riferirlo è Unioncamere Lombardia, che questa mattina ha ... Leggi su winemag (Di mercoledì 30 settembre 2020) Se la Lombardia del vino fosse in grado di riflettere l’andamento del settore nel Bel paese, il quadro delsarebbe a tinte scure. Nel primo trimestre, la redditività aziendale raggiunge i valori del primo semestre del 2019, a cui era seguito un crollo nel secondo semestre dell’anno. A preoccupare è tuttavia il secondo trimestre, in cui l’indice subisce un drastico calo, in gran parte causato dalla chiusura del canale Horeca nel periodo marzo-aprile, entrando in territorio negativo (-0.2). Inoltre, nonostante la graduale riapertura di bar e, il settore soffre della diminuzione dei posti disponibili in ristorazione a causa delle regole post Covid-19 e quindi di una domanda inferiore alla norma. A riferirlo è Unioncamere Lombardia, che questa mattina ha ...

virginiaraggi : Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 pers… - LaStampa : Coronavirus, a Marsiglia chiusi bar e ristoranti: “Non si può più fare finta di niente” - roma_e_roma : RT @virginiaraggi: Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 persone.… - ahk89 : RT @virginiaraggi: Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 persone.… - el_Diez79 : RT @virginiaraggi: Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 persone.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti chiusi Ristoranti chiusi a Napoli, il chiarimento: "Bufala clamorosa. Siamo stanchi" NapoliToday Chiude a Boston a soli 10 giorni dall'inaugurazione un ristorante di Salt Bae

Nusret Gökçe il noto imprenditore e chef turco, conosciuto su Instagram come Salt Bae per la sua abilità di salare le pietanze con una plastica acrobazia ha dovuto chiudere ...

5 cose (più una) che non facciamo più al ristorante all’epoca del coronavirus

La pandemia ha cambiato le nostre vite da molti punti di vista, e ancora le sta cambiando: ecco un elenco semiserio di abitudini che abbiamo perso quando mangiamo fuori casa. O che sarebbe meglio perd ...

Nusret Gökçe il noto imprenditore e chef turco, conosciuto su Instagram come Salt Bae per la sua abilità di salare le pietanze con una plastica acrobazia ha dovuto chiudere ...La pandemia ha cambiato le nostre vite da molti punti di vista, e ancora le sta cambiando: ecco un elenco semiserio di abitudini che abbiamo perso quando mangiamo fuori casa. O che sarebbe meglio perd ...