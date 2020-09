Firenze, 19enne morì in discoteca: chiesto il processo per l’amico e il presunto pusher (Di mercoledì 30 settembre 2020) Era andata in una discoteca di Sovigliana, in provincia di Firenze, per trascorrere la serata con gli amici. Nel locale quella sera del 19 ottobre 2019 era in corso un evento celebrativo del Jaiss, luogo di culto della musica techno a livello italiano tra gli anni ’80 e ’90. Sul pavimento di quella discoteca Erika Lucchesi, 19 anni, è morta poche ore dopo, dopo aver assunto un mix fatale di alcol e droga. Oggi, quasi un anno dopo, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone accusate di spaccio e morte in conseguenza di altre reato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della ragazza. I pm vogliono processare Matteo Nerbi, 21 anni, amico della giovane, che è accusato di averle ceduto almeno due pasticche di ecstasy. Ma anche Emir Achour, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Era andata in unadi Sovigliana, in provincia di, per trascorrere la serata con gli amici. Nel locale quella sera del 19 ottobre 2019 era in corso un evento celebrativo del Jaiss, luogo di culto della musica techno a livello italiano tra gli anni ’80 e ’90. Sul pavimento di quellaErika Lucchesi, 19 anni, è morta poche ore dopo, dopo aver assunto un mix fatale di alcol e droga. Oggi, quasi un anno dopo, la procura dihail rinvio a giudizio per due persone accusate di spaccio e morte in conseguenza di altre reato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della ragazza. I pm vogliono processare Matteo Nerbi, 21 anni, amico della giovane, che è accusato di averle ceduto almeno due pasticche di ecstasy. Ma anche Emir Achour, ...

clikservernet : Firenze, 19enne morì in discoteca: chiesto il processo per l’amico e il presunto pusher - Noovyis : (Firenze, 19enne morì in discoteca: chiesto il processo per l’amico e il presunto pusher) Playhitmusic - -