Test di Medicina 2020, sito in down: dove vedere graduatoria e risultati (Di martedì 29 settembre 2020) Tutti la cercano, nessuno la trova. Il Ministero dell'Università ha pubblicato la graduatoria dell'ambitissimo Test di Medicina 2020 sul portale Universitaly. Peccato che nessuno riesca ad accedervi, ormai da ore. Anche noi di QuiFinanza abbiamo provato ripetutamente ma niente, il sito non si apre proprio, sicuramente a causa dei tantissimi tentativi di accesso da tutta Italia. C'è tantissimo fermento sugli esiti delle graduatorie del Test di Medicina 2020 ma ancora nulla si sa riguardo a punteggio minimo per entrare, sedi più ambite, sedi in cui finiranno prima i posti e previsioni sul prossimo scorrimento.

