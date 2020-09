Popolare di Bari, dopo gli arresti arrivano i tagli. Via un dipendente ogni tre (Di martedì 29 settembre 2020) Nel giorno del nuovoarresto ai domiciliari dell’ex condirettore generale della banca Popolare di Bari Gianluca Jacobini (accusa di concorso in bancarotta fraudolente) si svela anche il doloroso piano di ristrutturazione dell’istituto. Quasi un dipendente ogni tre è ora ufficialmente in esubero. A presentarlo è il Mediocredito centrale (Mcc), istituto pubblico che si è sobbarcato il salvataggio della Bari ormai in bancarotta, ed è oggi azionista al 99%. Il piano prevede “il recupero dell’efficienza organizzativa ed operativa” e “include misure di riduzione dei costi allineate alle migliori pratiche di mercato”. E’ quanto ha detto l’ad di MCC Bernardo Mattarella in audizione alla commissione banche. Tra queste misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Nel giorno del nuovoarresto ai domiciliari dell’ex condirettore generale della bancadiGianluca Jacobini (accusa di concorso in bancarotta fraudolente) si svela anche il doloroso piano di ristrutturazione dell’istituto. Quasi untre è ora ufficialmente in esubero. A presentarlo è il Mediocredito centrale (Mcc), istituto pubblico che si è sobbarcato il salvataggio dellaormai in bancarotta, ed è oggi azionista al 99%. Il piano prevede “il recupero dell’efficienza organizzativa ed operativa” e “include misure di riduzione dei costi allineate alle migliori pratiche di mercato”. E’ quanto ha detto l’ad di MCC Bernardo Mattarella in audizione alla commissione banche. Tra queste misure ...

