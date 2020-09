Norgini rinforzo di lusso per Talmassons

(Di lunedì 28 settembre 2020), UDINE,- Maria Chiara, 22 anni di Foligno sarà uno dei due liberi della CDA Volleynel campionato 2020-21. LA CARRIERA- Maria Chiara inizia la carriera nel 2011 in B2 a ...

Maria Chiara inizia la carriera nel 2011 in B2 a Bastia Umbra, arrivando nel 2014 in A2 nel Beng Rovigo e nel 2016 fa il suo esordio in massima serie A1 nel Bisonte Firenze, continuando poi nel Millen ...