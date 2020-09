Coronavirus, a New York contagi in aumento: “Non possiamo abbassare la guardia” (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo quattro mesi di segnali confortanti, a New York si registra un’inversione di tendenza: il rapporto tra positivi al Coronavirus e numero di test e’ tornato a superare la soglia dell’1 per cento. Casi in aumento al Queens e a Brooklyn, che insieme al Bronx erano state le tre aree piu’ colpite dal Covid-19 tra marzo e maggio. “Non possiamo abbassare la guardia“, ha commentato il governatore, Andrew Cuomo. “Invito i newYorkesi a indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani. Le autorita’ locali continuino a rinforzare gli avvisi per garantire la pubblica sicurezza”.L'articolo Coronavirus, a New York contagi in aumento: ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo quattro mesi di segnali confortanti, a Newsi registra un’inversione di tendenza: il rapporto tra positivi ale numero di test e’ tornato a superare la soglia dell’1 per cento. Casi inal Queens e a Brooklyn, che insieme al Bronx erano state le tre aree piu’ colpite dal Covid-19 tra marzo e maggio. “Nonla guardia“, ha commentato il governatore, Andrew Cuomo. “Invito i newesi a indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani. Le autorita’ locali continuino a rinforzare gli avvisi per garantire la pubblica sicurezza”.L'articolo, a Newin: ...

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid – Mondo: in Romania viene eletto sindaco morto per c - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. Colleferro. Ancora un nuovo caso di contagio al Covid-19. Salgono a 16 gli “attual… - alessandrapagl8 : RT @SanofiIT: App di meditazione, video e immagini tranquillizzanti. In tempi così difficili la pubblicità promette tranquillità. Così gli… - sicomunicazione : New post: Coronavirus, preoccupano i dati di Napoli e provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, New York supera i mille casi: è la prima volta da giugno TGCOM L’impegno dell’Italia all’Onu per azioni urgenti per la salvaguardia della biodiversità entro il 2030

Oggi all’Onu i capi di Stato e di governo di 64 Paesi e la presidente della Commissione Europea si sono impegnati al Leader Event for Nature and People, L’impegno dell’Italia all’Onu per azioni urgen ...

Coronavirus: mascherina come 'vaccino', potrebbe favorire immunità

E' la teoria illustrata sul New England Journal of Medicine da Monica Gandhi, infettivologa della University of California di San Francisco ...

Oggi all’Onu i capi di Stato e di governo di 64 Paesi e la presidente della Commissione Europea si sono impegnati al Leader Event for Nature and People, L’impegno dell’Italia all’Onu per azioni urgen ...E' la teoria illustrata sul New England Journal of Medicine da Monica Gandhi, infettivologa della University of California di San Francisco ...