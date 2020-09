Aumento stipendio Tridico, Di Maio e Conte sapevano: “C’è loro firma su carte” (Di domenica 27 settembre 2020) Aumento stipendio Tridico, Di Maio e Conte sapevano: “C’è loro firma su carte”. Di Maio sarebbe stato a conoscenza della decisione Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiede trasparenza prendendo ufficialmente le distanze dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, il cui Aumento di stipendio ha scatenato un mare di polemiche nei giorni scorsi. Aumento di … L'articolo Aumento stipendio Tridico, Di Maio e Conte sapevano: “C’è loro firma su carte” proviene ... Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020), Di: “C’èsu carte”. Disarebbe stato a conoscenza della decisione Il ministro degli Esteri Luigi Dichiede trasparenza prendendo ufficialmente le distanze dal presidente dell’Inps Pasquale, il cuidiha scatenato un mare di polemiche nei giorni scorsi.di … L'articolo, Di: “C’èsu carte” proviene ...

gaiatortora : Nella maggioranza nulla da dire su aumento stipendio tridico? Una parola,una posizione chesso' una spiegazione.#Inps #Tridico - sole24ore : Inps, aumento di stipendio retroattivo da 62mila a 150mila euro per il presidente Tridico - davidealgebris : Il presidente dell’Inps Tridico si è aumentato lo stipendio: dai 62mila euro presi per il primo anno di mandato sin… - massimo21021978 : RT @vitalbaa: Di Tridico si può pensare qualunque cosa (e io non ne penso affatto bene), ma sulla questione dell’aumento di stipendio si st… - simo6608 : RT @Danilo_Sant65: #Tridico, i bugiardi patologici #DiMaio e #Conte sapevano dell'aumento di stipendio Inps. Repubblica: 'C'è la loro firma… -