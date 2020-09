Adua Del Vesco elusiva sulla sua storia con Gabriel Garko, Fulvio Abbate sbotta e ci litiga (Di sabato 26 settembre 2020) Adua Del Vesco e Gabriel Garko non sono mai stati fidanzati realmente, nonostante per due anni abbiano rilasciato interviste (video e scritte) in cui parlavano d’amore eterno, di problemi legati alla differenze d’età, di fede al dito e di probabili figli. Risale a due anni fa circa l’ospitata della coppia da Piero Chiambretti dove l’attore si è inginocchiato per una (finta) proposta di matrimonio. Alla luce del coming out dell’attore, Fulvio Abbate ha domandato ad Adua Del Vesco la natura della sua relazione con Gabriel Garko, chiedendo se dietro ci fossero degli accordi lavorativi, un’esigenza di ‘fidanzata di copertura’ o se semplicemente era una relazione ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020)Delnon sono mai stati fidanzati realmente, nonostante per due anni abbiano rilasciato interviste (video e scritte) in cui parlavano d’amore eterno, di problemi legati alla differenze d’età, di fede al dito e di probabili figli. Risale a due anni fa circa l’ospitata della coppia da Piero Chiambretti dove l’attore si è inginocchiato per una (finta) proposta di matrimonio. Alla luce del coming out dell’attore,ha domandato adDella natura della sua relazione con, chiedendo se dietro ci fossero degli accordi lavorativi, un’esigenza di ‘fidanzata di copertura’ o se semplicemente era una relazione ...

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - Giusercole : Adua è il Faust dei nostri tempi ed è ancora coscientemente pervasa dal demone televisivo!E voi perbenisti del cazz… - Lul62111985 : @GiuliaCatania6 A voi corse in difesa di Adua , non penso che ci sia qualcuno a non aver capito la gravità , ma è l… - tenerivfelouis : RT @sunflowiall: Sto rivedendo la puntata del GF e quanto è stronza la Gregoraci a dover infierire da SUBITO sul fatto che Adua abbia abbra… - sunflowiall : Sto rivedendo la puntata del GF e quanto è stronza la Gregoraci a dover infierire da SUBITO sul fatto che Adua abbi… -