Heather Parisi risponde a Lorella Cuccarini: ‘Omofoba e ipocrita’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Che Heather Parisi non possa soffrire Lorella Cuccarini è ormai assodato, e così la ballerina non perde occasione per criticare le affermazioni della collega. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, commentando la replica della Cuccarini a Tommaso Zorzi, che nella casa del Grande Fratello Vip gliene ha dette di tutti i colori: “Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul caz*o. Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte … A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura. Non puoi da showgirl, da ballerina, da una che sui gay c’ha fatto anche una carriera. Ammetti che grazie a loro qualcosina hai fatto in più” ha affermato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) Chenon possa soffrireè ormai assodato, e così la ballerina non perde occasione per criticare le affermazioni della collega. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, commentando la replica dellaa Tommaso Zorzi, che nella casa del Grande Fratello Vip gliene ha dette di tutti i colori: “Ultimamente lami sta proprio sul caz*o. Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte … A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura. Non puoi da showgirl, da ballerina, da una che sui gay c’ha fatto anche una carriera. Ammetti che grazie a loro qualcosina hai fatto in più” ha affermato ...

heather_parisi : Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay… - heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - itsmikko98 : @VGioderto @heather_parisi @giovanni_bread Sennò? Lorella ha fatto anche cose buone (mi ricorda qualcosa questa fra… - AnimaZen : @LaDeny_ @lucia_russo4 @heather_parisi chi autorizza noi adulti a decidere che un bambino debba essere privato di mamma e papà? - ciambee : @heather_parisi Come può una persona contro le adozioni gay essere omofoba? Sappiano no cos'è una fobia? Una paura… -