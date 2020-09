Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020: Nero a metà, Supercoppa Europea, Dritto e rovescio, dati Auditel e share (Di venerdì 25 settembre 2020) Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi di ieri sera. Ricca come sempre è stata l’offerta dei principali network televisivi: occhi puntati in particolare sul ritorno di Chi vuol essere milionario? ma anche sulla fiction Nero a metà targata Rai. Alle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata Ultimi giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020)Tv giovedì 24, vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi di ieri sera. Ricca come sempre è stata l’offerta dei principali network televisivi: occhi puntati in particolare sul ritorno di Chi vuol essere milionario? ma anche sulla fictiona metà targata Rai. Alle ore 10 di oggi idi ascolto edi tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv giovedì 24: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata Ultimi giorni ...

CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020: Nero a metà, Supercoppa Europea, Dritto e rovescio, dati Auditel e share - AntoninoBarbet1 : Anzitutto grazie per gli ascolti di ieri sera vi rinnovo l’appuntamento per giovedì ??8 ottobre sempre su WortexRadi… - Angelodemeofg : @Drittorovescio_ #Complimenti Del Debbio giovedì ascolti altissimi per Dritto & Rovescio. Scusati con #Grillo pubblicamente giovedì. - infoitcultura : Ascolti X Factor 2020, la prima puntata di audizioni giovedì 17 settembre, il dato di Tv8 - cristia_urbano : RT @contechristino: Piersil, due umili suggerimenti per evitare questo disastro-ascolti immeritato visto l'alto potenziale del cast: 1. eli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera