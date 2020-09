Ardea avrà un nuovo polo scolastico e il primo asilo nido Comunale | ecco dove sorgerà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Torna nella disponibilità del comune il terreno di via Modena nel quartiere Nuova Florida. Una sentenza definitiva ha riconosciuto l’effettiva proprietà dell’Ente e questa mattina l’iter ha avuto la lieta conclusione con la trascrizione in conservatoria dell’atto di proprietà e il dissequestro cautelativo del terreno. Sigillo che sancisce definitivamente il diritto dei cittadini a godere di questa proprietà pubblica. «Ringrazio i dipendenti comunali per il lavoro di squadra condotto in sinergia tra l’Ufficio Legale, la Polizia Locale e l’Ufficio Patrimonio, che ha consentito di giungere in tempi brevi a questo grande risultato. Quest’acquisizione è parte di una lunga serie che ha riportato e riporterà beni nella disponibilità del patrimonio», dichiara il ...