Zaki, sabato nuova udienza: si decide sulla custodia cautelare

Si deciderà dopodomani, sabato 26 settembre 2020, un pezzo importante del futuro di Patrick George Zaki. Per il ragazzo egiziano, studente dell'università di Bologna, si terrà infatti l'udienza per decidere del rinnovo o meno della custodia cautelare.

Si terrà dopodomani, sabato, la prossima udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'uni ...

