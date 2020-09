Vaticano, lascia il cardinale Becciu. Il Papa accetta le dimissioni (Di venerdì 25 settembre 2020) Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha lasciato l’incarico, rinunciando anche al cardinalato. Era finito al centro dello scandalo sull’acquisto di un immobile a Londra. CITTA’ DEL Vaticano – Il cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha rassegnato le dimissioni. Lo scandalo dell’immobile di Londra L’alto prelato era finito al centro dello scandalo legato all’immobile di lusso acquistato dal Vaticano a Londra. Il 72enne sardo era finito al centro dell’inchiesta sull’immobile di lusso acquistato dal Vaticano a Londra, per un valore di oltre 200 milioni di euro, quando era sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Angelo, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, hato l’incarico, rinunciando anche al cardinalato. Era finito al centro dello scandalo sull’acquisto di un immobile a Londra. CITTA’ DEL– IlAngelo, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha rassegnato le. Lo scandalo dell’immobile di Londra L’alto prelato era finito al centro dello scandalo legato all’immobile di lusso acquistato dala Londra. Il 72enne sardo era finito al centro dell’inchiesta sull’immobile di lusso acquistato dala Londra, per un valore di oltre 200 milioni di euro, quando era sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede. ...

