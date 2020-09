Test Antigenici, Speranza: Presto Nelle Scuole (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, parla di Test rapidi al question time alla Camera. “Con l’ordinanza del 13 agosto, per primi in Europa abbiamo dato il via libera all’utilizzo di Test Antigenici che presso gli aeroporti vengono utilizzati per i cittadini che provengono da alcune aree che consideriamo a rischio” esordisce. “Dopo circa un … Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto, parla dirapidi al question time alla Camera. “Con l’ordinanza del 13 agosto, per primi in Europa abbiamo dato il via libera all’utilizzo diche presso gli aeroporti vengono utilizzati per i cittadini che provengono da alcune aree che consideriamo a rischio” esordisce. “Dopo circa un …

