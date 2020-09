Calciomercato: Lazio, l'annuncio di Fares e Hoedt legato a Bastos e Wallace (Di giovedì 24 settembre 2020) Per ora Hoedt e Fares restano in lista d'attesa. I loro acquisti sono stati definiti, ma potranno essere ufficializzati dalla Lazio solo quando verranno concluse le nuove partenze. Questo per evitare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Per orarestano in lista d'attesa. I loro acquisti sono stati definiti, ma potranno essere ufficializzati dallasolo quando verranno concluse le nuove partenze. Questo per evitare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, il rinforzo è Hoedt. Callejon e Ramirez per l’attacco, arriva Sabiri Sport Fanpage Riapertura stadi, Zingaretti: «Escludo 25mila persone all’Olimpico»

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, tramite un post sul suo profilo Facebook ha escluso la possibilità di portare 25mila persone allo stadio Olimpico. «25 mila persone all’Olimpico? Lo ...

Serie A: ecco il calendario per seguire le prossime tre giornate

Quest’anno è stato un po’ particolare e insolito anche per quanto riguarda lo sport, soprattutto il calcio, a causa dell’epidemia del Coronavirus. Il campionato italiano di calcio, infatti, è stato da ...

