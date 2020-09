Tom Cruise dovrebbe partire per il suo film nello spazio già l’anno prossimo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Data di lancio prevista: ottobre 2021. Questo sembra essere il periodo in cui Tom Cruise dovrebbe lasciare la Terra per recarsi nello spazio e girare l’ambizioso film fantascientifico progettato assieme al genio folle e visionario di Elon Musk. Il progetto, annunciato negli scorsi mesi come fosse l’ennesima provocazione, ha assunto invece sempre più concretezza, aggiudicandosi anche la conferma della collaborazione con la Nasa. Ora, fra un’indiscrezione e l’altra, pare confermato che l’attore partirà con uno shuttle spaziale privato, uno di quelli della Space X di Musk, assieme al regista Doug Liman e a un astronauta di nome Lopez Alegria. La conferma, secondo quanto riportato dal magazine americano Deadline, verrebbe dallo Space Shuttle Almanac, un portale ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) Data di lancio prevista: ottobre 2021. Questo sembra essere il periodo in cui Tomlasciare la Terra per recarsie girare l’ambiziosofantascientifico progettato assieme al genio folle e visionario di Elon Musk. Il progetto, annunciato negli scorsi mesi come fosse l’ennesima provocazione, ha assunto invece sempre più concretezza, aggiudicandosi anche la conferma della collaborazione con la Nasa. Ora, fra un’indiscrezione e l’altra, pare confermato che l’attore partirà con uno shuttle spaziale privato, uno di quelli della Space X di Musk, assieme al regista Doug Liman e a un astronauta di nome Lopez Alegria. La conferma, secondo quanto riportato dal magazine americano Deadline, verrebbe dallo Space Shuttle Almanac, un portale ...

