Johnson: "In GB più contagi perché amiamo troppo la libertà". E minaccia lockdown ed esercito (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sembra la situazione di inizio pandemia, ma a geografia invertita. Quando l'Italia era sconvolta dall'escalation di morti e contagi e in Europa facevano finta di niente, per poi scoprire a colpi di migliaia di vittime che il coronavirus non era un nostro problema nazionale. Ora è l'Italia che si muove al contrario: riapre gli stadi mentre la Spagna ripiomba nell'incubo (241 morti in 24 ore, ieri), la Francia viaggia a 10.000 nuovi casi al giorno e in Gran Bretagna Boris Johnson va in tv a richiamare all'ordine "l'indisciplinato" popolo inglese. Il discorso è a tratti imbarazzante, soprattutto nel passaggio in cui spiega che "c'è un enorme differenza tra la Gran Bretagna e gli altri paesi", da loro ci sono più contagi perché sono ...

Agenzia_Ansa : Discorso alla nazione del premier britannico Boris Johnson: 'Il Covid-19 sta tornando a diffondersi in maniera espo… - giusmo1 : Johnson, da noi più contagi che in Italia perché amiamo la libertà: e in Parlamento scende il gelo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Johnson: 'Se necessario polizia ed esercito in campo' #borisjohnson - Fusillide : RT @repubblica: Johnson: 'Da noi più contagi perché amiamo la libertà'. Gelo in aula - unforthc0ming : Boris ci spiega il liberalismo applicato. -

