Calciomercato Juventus, non solo Morata: pronto uno scambio in attacco (Di martedì 22 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus potrebbe aver finalmente portato a termine la vicenda attaccante. Alvaro Morata ha sostenuto le visite mediche e si starebbe aspettando solo la comunicazione ufficiale di rito. Un susseguirsi di emozioni per la tifoseria che si è vista tra le mani prima Suarez e poi Dzeko,entrambi poi sfumati per problematiche diverse e l'arrivo lampo dell'attaccante spagnolo a Torino. Ma i supporters della Vecchia Signora potrebbero dover tornare col fiato sospeso per l'eventuale arrivo di un altro attaccante. Un acquisto che potrebbe essere un'opportunità dettata dal mercato, specialmente con alcuni profili in uscita. In questo caso particolare si tratta di Luca Pellegrini: che potrebbe partire con Fiorentina e Genoa molto interessate.

