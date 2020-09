Uomini e Donne: Polemica per Jessica Antonini e Davide Lo Russo! (Di lunedì 21 settembre 2020) A poche ore della scelta di Jessica Antonini, che a Uomini e Donne ha scelto Davide Lo Russo, dilaga la Polemica. Le accuse contro i due sono gravi e getterebbero ombra sul passato della coppia. Ecco tutti i dettagli su Jessica e Davide di Uomini e Donne! La puntata di Uomini e Donne deve andare ancora in onda, ma una cosa è ormai certa: Jessica Antonini ha scelto Davide Lo Russo, il “Can Yaman di Uomini e Donne”, in modo inaspettato (anche se non del tutto) e senza dare il tempo alla redazione di far piovere i canonici petali rossi! Una scelta che, guarda caso, non ha mancato di ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) A poche ore della scelta di, che aha sceltoLo Russo, dilaga la. Le accuse contro i due sono gravi e getterebbero ombra sul passato della coppia. Ecco tutti i dettagli sudi! La puntata dideve andare ancora in onda, ma una cosa è ormai certa:ha sceltoLo Russo, il “Can Yaman di”, in modo inaspettato (anche se non del tutto) e senza dare il tempo alla redazione di far piovere i canonici petali rossi! Una scelta che, guarda caso, non ha mancato di ...

A quanto pare Armando Incarnato ha raccontato di aver ascoltato una conversazione telefonica di Paolo che confessava al figlio di essere venuto per Gemma solo per avere un po’ di visibilità, ma lei no ...

Non era mai accaduto prima. Gemma Galgani non aveva mai risposto a tono alle provocazioni di Tina Cipollari durante Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ora alza la c ...

Elisabetta Canalis incanta i follower su Instagram postando una foto in cui si mostra completamente senza veli mentre fa il bagno in piscina a Palm Mountain, in California. Eloquente la didascalia che ...

