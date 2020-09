Mani Bonucci, Cesari senza alcun dubbio: “Non è rigore” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tocco con il braccio sinistro di Leonardo Bonucci, avvenuto nel match di ieri tra Juventus e Sampdoria, ha causato molteplici polemiche per la mancata assegnazione della massima punizione. Graziano Cesari, tramite la trasmissione “Pressing”, in onda sulla rete Mediaset ha ritenuto corretta la decisione dell’arbitro Piccinini. Juventus: la moviola sul tocco di Mani di Bonucci L’ex direttore di gara ha spiegato la decisione in Maniera molto chiara, prendendo in considerazione anche il nuovo regolamento attuato da Rizzoli. Le parole: Leggi anche:Juventus, duro attacco alla società: “Gestione dilettantesca. Non da Juve” «Il braccio di Bonucci non è quello di un giocatore che vuole procurare dolo. Sono d’accordo con ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tocco con il braccio sinistro di Leonardo, avvenuto nel match di ieri tra Juventus e Sampdoria, ha causato molteplici polemiche per la mancata assegnazione della massima punizione. Graziano, tramite la trasmissione “Pressing”, in onda sulla rete Mediaset ha ritenuto corretta la decisione dell’arbitro Piccinini. Juventus: la moviola sul tocco didiL’ex direttore di gara ha spiegato la decisione inera molto chiara, prendendo in considerazione anche il nuovo regolamento attuato da Rizzoli. Le parole: Leggi anche:Juventus, duro attacco alla società: “Gestione dilettantesca. Non da Juve” «Il braccio dinon è quello di un giocatore che vuole procurare dolo. Sono d’accordo con ...

