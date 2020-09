Oggi si vota, le misure anti-covid adottate e da adottare (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di Oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Sono 46.641.856 gli elettori chiamati a esprimersi per il referendum costituzionale e 18.473.922 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta). Il quesito stampato sulla scheda referendaria è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. L’elettore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali die domani. Siper il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Sono 46.641.856 gli elettori chiamati a esprimersi per il referendum costituzionale e 18.473.922 quelli per le elezioni regionali, che interessano 6 Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta). Il quesito stampato sulla scheda referendaria è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. L’elettore ...

Avvenire_Nei : #20settembre Buona domenica. ?? Oggi e domani si vota. L’editoriale del direttore Marco Tarquinio - Questo voto nel… - Corriere : ?? Oggi si vota - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Settembre: Sì. Referendum e regionali. Oggi e domani si vota in tutta l’Ital… - Zepp87 : RT @LeonardoRimicci: Buongiorno a tutti ! #Toscanacisiamo difendiamo il nostro voto #CeccardiPresidente oggi si vota fino alle 23:00 dom… - Luca_Fantuzzi : RT @Franztrane: Promemoria per la giornata di oggi: - #Referendum2020_iovotoNO - #ElezioniRegionali: per chi è in #Toscana, si vota @Susann… -