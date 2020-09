Movida Roma. Chiusi tre locali e denunciato un trentunenne (Di domenica 20 settembre 2020) Movida Roma, interventi della Polizia Locale nel fine settimana. Chiusi tre locali per assembramenti e un trentunenne denunciato a Campo de’ Fiori. Ponte Milvio, Trastevere, S. Lorenzo, Piazza Bologna, Campo De’ Fiori e rione Monti sono alcune delle località dove le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito mirati accertamenti, anche in questo fine settimana, non solo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, ma anche quelle legate alla sicurezza stradale, con interventi volti a reprimere condotte irregolari e pericolose su strada e per contrastare fenomeni illegali legati all’ abusivismo commerciale ed alla vendita e consumo di alcolici. A ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020), interventi della Polizia Locale nel fine settimana.treper assembramenti e una Campo de’ Fiori. Ponte Milvio, Trastevere, S. Lorenzo, Piazza Bologna, Campo De’ Fiori e rione Monti sono alcune delletà dove le pattuglie della Polizia Locale diCapitale hanno eseguito mirati accertamenti, anche in questo fine settimana, non solo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, ma anche quelle legate alla sicurezza stradale, con interventi volti a reprimere condotte irregolari e pericolose su strada e per contrastare fenomeni illegali legati all’ abusivismo commerciale ed alla vendita e consumo di alcolici. A ...

Sono 26 i casi positivi nel sud pontino. Ieri se ne sono aggiunti altri otto dopo i 18 scaturiti dagli esiti del Drive in di mercoledì e venerdì scorso a Formia. Ieri, al termine della prima affollati ...

Impennata dei decessi per Coronavirus in Italia: sono stati 24 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo inv ...

Week-end di chiusura disposto dal Questore di Roma ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle ...

