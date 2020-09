Auto contro moto: perde la vita un 75enne, grave la moglie (Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia nella mattinata di oggi a Forni Avoltri sulla strada statale 355. A perdere la vita nel sinistro un uomo di 75 anni della Svizzera. L'incidente Stando ad una prima ricostruzione, nell'... Leggi su udinetoday (Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia nella mattinata di oggi a Forni Avoltri sulla strada statale 355. Are lanel sinistro un uomo di 75 anni della Svizzera. L'incidente Stando ad una prima ricostruzione, nell'...

SkyTG24 : #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social - NewSicilia : Conducente e occupanti del mezzo sono finiti in ospedale. #Cronaca #Incidente #Trapani #NewSicilia - BeliceIt : Trapani, si schiantano contro un’auto parcheggiata e si ribaltano. 4 giovani in ospedale. Il video - Ansa_Fvg : Incidenti stradali: auto contro moto, un morto in Carnia. Lo scontro è avvenuto a Forni Avoltri, grave moglie centa… - ottopagine : Undicenne finisce contro auto in corsa: ultima moda social? #SanGiorgioaCremano -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro Auto contro moto: perde la vita un 75enne, grave la moglie UdineToday Agropoli, incidente in via Balvedere: auto finisce fuori strada

Incidente nella notte in via Belvedere ad Agropoli, la strada che collega la baia di Trentova con località Moio. Un giovane a bordo di una utilitaria, per cause ancora da accertare, è finito fuori str ...

L’Italia dei debiti al tempo del Covid: si allarga la platea ma le rate diventano più sostenibili

Si allarga la platea degli italiani indebitati anche durante l’emergenza sanitaria. Nei primi sei mesi del 2020 è cresciuta del 4,8% l’incidenza della popolazione con linee di credito attive sul total ...

In stato di alterazione si lancia verso le auto, agente ferito per fermarlo

Il poliziotto della Squadra Volante ha riportato lesioni guaribili in una settimana. L'uomo è stato ricoverato in psichiatria. La Spezia - Nella serata di venerdì il personale della Squadra Volante de ...

Incidente nella notte in via Belvedere ad Agropoli, la strada che collega la baia di Trentova con località Moio. Un giovane a bordo di una utilitaria, per cause ancora da accertare, è finito fuori str ...Si allarga la platea degli italiani indebitati anche durante l’emergenza sanitaria. Nei primi sei mesi del 2020 è cresciuta del 4,8% l’incidenza della popolazione con linee di credito attive sul total ...Il poliziotto della Squadra Volante ha riportato lesioni guaribili in una settimana. L'uomo è stato ricoverato in psichiatria. La Spezia - Nella serata di venerdì il personale della Squadra Volante de ...