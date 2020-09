Sky - Under-Leicester, beffa per la Roma: l'affare si chiude senza obbligo di riscatto (Di venerdì 18 settembre 2020) Novità sulla formula dell'operazione fra Roma e Leicester per l'approdo in Inghilterra di Cengiz Under. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Novità sulla formula dell'operazione fraper l'approdo in Inghilterra di Cengiz

Novità sulla formula dell'operazione fra Roma e Leicester per l'approdo in Inghilterra di Cengiz Under. Secondo quanto riportato da SkySport il turno, che questa mattina ha già sostenuto le visite med ...

Ascolti X Factor 2020, la prima puntata di audizioni giovedì 17 settembre

Ascolti X Factor 2020 la prima puntata di audizioni, il dato di Sky Uno; i numeri della replica su Tv8 (aggiornato sabato) X Factor 2020 è ripartito giovedì 17 settembre, quattordicesima edizione ital ...

Nazionale, confermate le porte chiuse e cambio di sede per le gare di ottobre

L'amichevole del 7 ottobre contro la Moldova si disputerà a Firenze, invece che a Parma, mentre sono in corso delle valutazioni per un eventuale spostamento della sfida di Nations League dell'11 ottob ...

