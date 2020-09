Internazionali d’Italia 2020, Djokovic: “Spero vivamente di poter giocare di fronte ai tifosi” (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la vittoria ai danni del connazionale Filip Krajinovic per 7-6(7) 6-3, nel match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2020, il numero uno del mondo Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa: “Semifinali davanti a mille spettatori? Se fosse ufficiale ne sarei davvero felice. Mi auguro che sia vero, tutti noi sentiamo la mancanza dei tifosi e 1.000 persone sono meglio di niente. La qualità del Centrale è meglio di tutti gli altri impianti perciò spero di continuare a giocare qui“. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la vittoria ai danni del connazionale Filip Krajinovic per 7-6(7) 6-3, nel match valido per il terzo turno deglid’Italia, il numero uno del mondo Novakè intervenuto in conferenza stampa: “Semifinali davanti a mille spettatori? Se fosse ufficiale ne sarei davvero felice. Mi auguro che sia vero, tutti noi sentiamo la mancanza dei tifosi e 1.000 persone sono meglio di niente. La qualità del Centrale è meglio di tutti gli altri impianti perciò spero di continuare aqui“.

WeAreTennisITA : Lorenzo Musetti è il più giovane giocatore a entrare negli ottavi degli Internazionali d'Italia da Fabrice Santoro,… - CaterpillarAM : Internazionali BNL d'Italia: quattro italiani al terzo turno. E tu per chi fai il tifo? #SondaggiDaIncubo… - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - sportface2016 : Internazionali d’Italia 2020, #Djokovic: “Spero vivamente di poter giocare di fronte ai tifosi” - GiovanniFanfoni : @SuperTennisTv @vika7 @DKasatkina @InteBNLdItalia Un episodio che aiuta a capire come in qualsiasi disputa non si t… -

