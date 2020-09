Giovanni Longobardi ancora confuso dopo Uomini e Donne | “Ci vuole tempo…”

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 settembre 2020) E’ stata una delle coppie dell’estate che ha fatto sognare i fan di. Stiamo parlando die Veronica Ursida. I due erano usciti insieme dal talk show di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore fuori dal programma. Ma la felicità è durata solo poche settimane ed entrambi hanno ufficializzato la rottura, pur continuando a rimanere in contatto.è apparsosul da farsi perchè i sentimenti che prova per Veronica Ursida sono forti. In molti si augurano che l’ex cavaliere e l’ex dama tornino presto insieme. Entrambi hanno dichiarato di avere molto su cui riflettere, per questo hanno deciso di non tornare più a ...