Dybala il prossimo Milik? Chiede 12mln ed è in scadenza 2022: la Juve valuterà offerte

Resta in bilico la posizione di Paulo Dybala. L'attaccante argentino Chiede 12mln di euro netti a stagione per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Resta in bilico la posizione di Paulo Dybala. L'attaccante argentino chiede 12mln di euro netti a stagione per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferito da Sportitalia, non ...

Convocati Argentina, 9 gli "italiani": torna il Papu, c'è Dybala

Diramate le pre-convocazioni per le sfide di ottobre della Selección contro Ecuador e Bolivia. Dopo tre anni torna in nazionale il Papu Gomez, in lista anche Dybala nonostante l'infortunio. In totale ...

Argentina, i convocati di Scaloni: ben nove “italiani”. L’elenco

Lionel Scaloni ha diramato l’elenco preliminare dei giocatori convocati per le prossime sfide dell’Argentina contro Ecuador e Bolivia. Ben “nove” i giocatori italiani chiamati: Juan Musso e Rodrigo De ...

