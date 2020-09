Temptation Island 2020 | Davide e l' orrido discorso su Serena | rabbia sui social VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 settembre 2020) L'che ieri seraha pronunciato parlando della fidanzataha letteralmente fatto esplodere suiladegli spettatori di. L'edizione autunnale diè partita con buoni ascolti ma anche con l', come è stato ribattezzato dagli utenti, di, il fidanzato diche è stato subito notato dal pubblico per la sua eccessiva gelosia ed il linguaggio molto forte che ha turbato gli spettatori da casa. Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della ...