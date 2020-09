Pippi Mellone, il “sindaco di Casapound” che appoggia Emiliano in Puglia: «Ho fatto più cose di sinistra io…» – L’intervista (Di giovedì 17 settembre 2020) Pippi Mellone, 36 anni, è il sindaco di Nardò, comune di 31 mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. È uno degli “alleati”, dei fedelissimi di Michele Emiliano, governatore uscente che ha deciso di ricandidarsi, per un secondo mandato, alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Con lui, dice, ha «un rapporto personale e affettivo». Mellone, però, viene spesso etichettato – come spiega lui stesso a inizio intervista, prima ancora che glielo chiedessimo – come il “sindaco di Casapound“. Come mai? «Non è un’offesa, non ho la tessera di partito» «La vogliono utilizzare come un’offesa, peccato che io non abbia mai avuto la tessera di quel partito. Con Casapound, così ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020), 36 anni, è il sindaco di Nardò, comune di 31 mila abitanti della provincia di Lecce, in. È uno degli “alleati”, dei fedelissimi di Michele, governatore uscente che ha deciso di ricandidarsi, per un secondo mandato, alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Con lui, dice, ha «un rapporto personale e affettivo»., però, viene spesso etichettato – come spiega lui stesso a inizio intervista, prima ancora che glielo chiedessimo – come il “sindaco di Casapound“. Come mai? «Non è un’offesa, non ho la tessera di partito» «La vogliono utilizzare come un’offesa, peccato che io non abbia mai avuto la tessera di quel partito. Con Casapound, così ...

CarloCalenda : Arginare il populismo con i 5S è come arginare il fascismo con Pippi Mellone. Non funziona. Finisce per arginare l’… - CarloCalenda : Quale destra estrema Nicola? Quella di Pippi Mellone animatore di una delle liste di supporto a Emiliano, con lui s… - ivanscalfarotto : La cerimonia del “presente” per Sergio Ramelli e i saluti romani di Pippi #Mellone, il sindaco di #Nardò amico e al… - Aljangelo : RT @lucianonobili: Pippi Mellone, che si autodefinisce “sindaco fascista per #Emiliano”, che voleva chiudere l’Anpi di Lecce, che fa il sal… - PillaPaladini : RT @lucianonobili: Pippi Mellone, che si autodefinisce “sindaco fascista per #Emiliano”, che voleva chiudere l’Anpi di Lecce, che fa il sal… -