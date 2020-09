Homeless Fest 2020: le iscrizioni sono aperte (Di giovedì 17 settembre 2020) Homeless Fest: aperte le iscrizioni all’edizione 2020: l’accesso al contest è riservato a chi presenta brani inediti, come partecipare Da 14 anni a servizio della musica. L’Associazione Homeless nasce a novembre 2005 dal volere di alcuni musicisti maceratesi che, trovandosi in prima persona nella condizione di non trovare spazi e modi per potersi esprimere in pubblico,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 settembre 2020)leall’edizione: l’accesso al contest è riservato a chi presenta brani inediti, come partecipare Da 14 anni a servizio della musica. L’Associazionenasce a novembre 2005 dal volere di alcuni musicisti maceratesi che, trovandosi in prima persona nella condizione di non trovare spazi e modi per potersi esprimere in pubblico,… L'articolo Corriere Nazionale.

Koufax73 : Homeless Fest 2020: aperte le iscrizioni - VinnyVinile : Homeless Fest 2020: al via le iscrizioni - Dj_JoeFlanger : Homeless Fest 2020: al via le iscrizioni - DannyPhaser : Homeless Fest 2020: al via le iscrizioni - exhimusic : Homeless Fest 2020: al via le iscrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Homeless Fest Homeless Fest 2020: le iscrizioni sono aperte Corriere Nazionale