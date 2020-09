Trump sigla la "pax americana" in Medio Oriente (Di mercoledì 16 settembre 2020) Firmati gli "Accordi di Abramo" tra Israele, Emirati e Bahrein. Palestinesi «traditi». Iran in allerta. Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Firmati gli "Accordi di Abramo" tra Israele, Emirati e Bahrein. Palestinesi «traditi». Iran in allerta.

