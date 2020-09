Speranza | Vaccino? Lo vogliamo presto | ma sicuro

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Ilcontro il Covid "arriverà". Lo farà "nel più breve tempo possibile", "ma dovrà essere". Il ministro della Salute, Roberto, non ha dubbi e a "Porta a Porta" scandisce: "Non autorizzeremo mai unche non abbia completato tutti gli step in maniera puntuale". "Illonel più breve tempo possibile mache sia". Non sappiamo quando e quale compagnia arriverà prima a brevettare l'arma per eccellenza contro oil coronavirus, "ma è evidente che questa partita dell'uomo la vincerà. Vedremo ...