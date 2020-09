Salvini, al comizio di Legnano palloncini con la scritta “49 milioni” e coro d’insulti: “Ladro, ladro” | VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salvini contestato a Legnano Ennesimo coro d’insulti per Matteo Salvini, che a Legnano, in provincia di Milano, è stato accolto dall’immagine plastica dei 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato: due palloncini, uno raffigurante il 4 e uno il 9 sventolavano su un balcone di fronte al palco dal quale l’ex ministro dell’Interno stava tenendo un comizio a sostegno della candidata sindaco Carolina Toia. Lo riporta Repubblica. Nel VIDEO si vede un gruppo di una ventina di ragazzi, alcuni con magliette “partigiani sempre”, che fa partire il coro: “Ladro ladro” e rivolgendosi al palco urla: “restituisci i soldi”. Il leader della Lega ha risposto prontamente: ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)contestato aEnnesimod’insulti per Matteo, che a, in provincia di Milano, è stato accolto dall’immagine plastica dei 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato: due, uno raffigurante il 4 e uno il 9 sventolavano su un balcone di fronte al palco dal quale l’ex ministro dell’Interno stava tenendo una sostegno della candidata sindaco Carolina Toia. Lo riporta Repubblica. Nelsi vede un gruppo di una ventina di ragazzi, alcuni con magliette “partigiani sempre”, che fa partire il: “Ladro ladro” e rivolgendosi al palco urla: “restituisci i soldi”. Il leader della Lega ha risposto prontamente: ...

