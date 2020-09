Calciomercato Torino: contatti con il Sassuolo per Ferrari (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Torino: il club granata avrebbe messo nel mirino Gian Marco Ferrari del Sassuolo. contatti in corso Il Torino ha messo nel mirino Gian Marco Ferrari. Secondo Gianluca di Marzio sono in corso i contatti tra il club granata e il Sassuolo e gli agenti del giocatore. L’affare, tuttavia, non sarà in discesa. La trattativa infatti è complessa visto che il Sassuolo non intende privarsi del giocatore che a Torino ritroverebbe Giampaolo in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020): il club granata avrebbe messo nel mirino Gian Marcodelin corso Ilha messo nel mirino Gian Marco. Secondo Gianluca di Marzio sono in corso itra il club granata e ile gli agenti del giocatore. L’affare, tuttavia, non sarà in discesa. La trattativa infatti è complessa visto che ilnon intende privarsi del giocatore che aritroverebbe Giampaolo in panchina. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul… - DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - Robertoro80 : RT @NicoSchira: Entro il fine settimana appuntamento tra il #Torino e i rappresentanti del talento polacco Filip #Marchwinski. Il trequarti… - BATUNS7 : RT @Glongari: #Torino cresce la fiducia per #Torreira, assalto all’#AFC pronto a entrare nel vivo. Intanto i granata lavorano sul fronte #M… - Maurone : Domani potrebbe essere il giorno decisivo per #Torreira al #Torino. Dall'Inghilterra filtrano venti ottimistici. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, sondaggio per Marchwinski: il Lech Poznan fa muro Toro News Calciomercato Ascoli: Donis e Buchel ufficiali, il Picchio blinda il centrocampo

Calciomercato Ascoli: Christos Donis e Marcel Buchel sono due nuovi calciatori bianconero. L’ufficialità per entrambi è giunta in tarda mattinata. Hanno scelto rispettivamente i numeri 14 e 77. “L’Asc ...

Calciomercato Juventus: ritorno di Moise Kean

Tanti nomi circolano alla Juventus per il calciomercato, tra questi vi è Moise Kean, per il giovane attaccante si tratterebbe di un ritorno a Torino, ecco questa situazione e le altre dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Dzeko può essere liberato da Milik: le ultimissime

Grazie all'accordo imminente tra Roma e Napoli per il cartellino di Arek Milik, l'attaccante bosniaco potrà dunque trasferirsi alla Continassa e indossare la maglia della Juventus. La trattativa dovre ...

Calciomercato Ascoli: Christos Donis e Marcel Buchel sono due nuovi calciatori bianconero. L’ufficialità per entrambi è giunta in tarda mattinata. Hanno scelto rispettivamente i numeri 14 e 77. “L’Asc ...Tanti nomi circolano alla Juventus per il calciomercato, tra questi vi è Moise Kean, per il giovane attaccante si tratterebbe di un ritorno a Torino, ecco questa situazione e le altre dei bianconeri.Grazie all'accordo imminente tra Roma e Napoli per il cartellino di Arek Milik, l'attaccante bosniaco potrà dunque trasferirsi alla Continassa e indossare la maglia della Juventus. La trattativa dovre ...