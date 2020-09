MediasetTgcom24 : 'Raccomandate ingannevoli': dall'Antitrust multa da 5 milioni a Poste #posteitaliane - 2didenari : L’Autorità ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ##Antitrust: 5 milioni di multa a #Poste, raccomandate ingannevoli Importo massimo consentito, danni a consumatori e gius… - MediasetTgcom24 : 'Raccomandate ingannevoli', Poste: inaccettabile il comunicato dell'Antitrust #poste - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Antitrust multa Poste, 5 milioni di sanzioni per raccomandate ingannevoli #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Raccomandate ingannevoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorrett ...L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una sanzione da 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, "per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo ...Poste italiane replica con durezza all'Antitrust preannunciando un ricorso al Tar dopo che la multa di 5 milioni di euro per "raccomandate ingannevoli". Sono "inaccettabili i contenuti del comunicato ...