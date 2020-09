“Il coronavirus non scomparirà, diventerà stagionale con l’immunità di gregge ma servirà tempo” (Di martedì 15 settembre 2020) Con il bilancio complessivo di oltre 29 milioni di casi e oltre 930 mila vittime in tutto il mondo, la pandemia di COVID-19 continua il suo corso. Dopo mesi di lockdown, privazioni e sofferenze, il mondo si chiede quando cesserà l’emergenza sanitaria e in che modo: scomparirà da sola? Sarà il vaccino a fermarla? Alla luce di uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health, Hassan Zaraket della Universita’ Americana di Beirut sostiene che il nuovo coronavirus non scomparira‘, ma diverra’ nei Paesi temperati un virus stagionale, come altri coronavirus o come anche i virus influenzali. Ma non sarà un processo immediato: oggi il virus e’ ancora troppo contagioso e sarà necessario raggiungere l’immunita’ di gregge, attraverso le ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Con il bilancio complessivo di oltre 29 milioni di casi e oltre 930 mila vittime in tutto il mondo, la pandemia di COVID-19 continua il suo corso. Dopo mesi di lockdown, privazioni e sofferenze, il mondo si chiede quando cesserà l’emergenza sanitaria e in che modo: scomparirà da sola? Sarà il vaccino a fermarla? Alla luce di uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health, Hassan Zaraket della Universita’ Americana di Beirut sostiene che il nuovonon scomparira‘, ma diverra’ nei Paesi temperati un virus, come altrio come anche i virus influenzali. Ma non sarà un processo immediato: oggi il virus e’ ancora troppo contagioso e sarà necessario raggiungere l’immunita’ di, attraverso le ...

